Magiciennes, fées et héroïnes merveilleuses, Bibliothèque de Genève, Genève

Magiciennes, fées et héroïnes merveilleuses Samedi 28 mars, 10h30 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:45:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:45:00+01:00

La Bibliothèque de Genève recelle parmi ses trésors des textes célèbres ou moins connus, richement illustrés, du 15e au 20e siècle. Ceux-ci font la part belle à des scènes surnaturelles et à des figures féminines tantôt positives, tantôt négatives, à l’instar de la fée Mélusine dans le roman éponyme de Jean dʼArras (1478), l’un des deux premiers livres imprimés à Genève.

Alterneront présentations de documents et lectures d’extraits contemporains par la comédienne Nathalie Boulin.

Intervenantes: Delphine Bongard, Nathalie Boulin, Nicole Staremberg

Modération: Thierry Dubois

Lieu: Bibliothèque de Genève, Salle Sénebier

Durée: 1h15

Gratuit, sur inscription (places limitées)

Le Bibliothèque de Genève accueille de nombreux autres événements du Festival Histoire et Cité, retrouvez tout le programme en cliquant ici!

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://histoire-cite.ch/programme/magiciennes-fees-et-heroines-merveilleuses/ »}] [{« link »: « https://histoire-cite.ch/ »}, {« link »: « https://histoire-cite.ch/programme/magiciennes-fees-et-heroines-merveilleuses/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

En collaboration avec le Festival Histoire et Cité

Bibliothèque de Genève