MAGIE À CINÉJADE !

Avenue des Frères Lumières Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 15:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

À l’occasion de la sortie du film INSAISISSABLES 3, qui sera diffusé en avant-première le mardi 11 novembre, à Cinéjade, le hall du cinéma sera investi par 3 magiciens!

Les Magiciens de l’Estuaire proposeront en plus d’un close up, une séance de mentalisme en amont de la séance du film, qui sera diffusé à 16h.

Le public aura donc cette chance de profiter de tours de magie en direct, et profiter d’un moment privilégié avec les magiciens !

La séance du film est au tarif habituel.

Réservation possible en ligne ICI>>>

Synopsis

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé !

Accompagnés d’un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l’illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d’une redoutable organisation criminelle… .

Avenue des Frères Lumières Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MAGIE À CINÉJADE ! Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Saint Brevin