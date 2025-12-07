Magie à la Fontanelle Cussac
Magie à la Fontanelle Cussac dimanche 7 décembre 2025.
Magie à la Fontanelle
Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le Cercle Robert-Houdin du Limousin vous présente son spectacle 7 magiciens, grande illusion, mentalisme, humour, poésie, magie participative. Vous allez en prendre plein les yeux ! .
Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 24 31 88 comitedesfetes@cussac87.com
