Magie à la Fontanelle Cussac

Magie à la Fontanelle

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07



2025-12-07

Le Cercle Robert-Houdin du Limousin vous présente son spectacle 7 magiciens, grande illusion, mentalisme, humour, poésie, magie participative. Vous allez en prendre plein les yeux ! .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 24 31 88 comitedesfetes@cussac87.com

