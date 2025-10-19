Magie Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Début : 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Yako el Mago vous embarque dans son univers magique fait de jonglerie, poésie, humour et frissons. Un après-midi pour petits et grands.

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Yako el Mago invites you into his magical world of juggling, poetry, humor and thrills. An afternoon for young and old alike.

German :

Yako el Mago nimmt Sie mit in seine magische Welt aus Jonglage, Poesie, Humor und Gänsehaut. Ein Nachmittag für Groß und Klein.

Italiano :

Yako el Mago vi invita nel suo magico mondo fatto di giocoleria, poesia, umorismo ed emozioni. Un pomeriggio per grandi e piccini.

Espanol :

Yako el Mago te invita a su mágico mundo de malabares, poesía, humor y emoción. Una tarde para grandes y pequeños.

