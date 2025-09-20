Magie curieuse Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Magie curieuse Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Accompagné de son cabinet de curiosité mobile, le magicien Jonathan Renoux déambulera et présentera des spectacles de magie miniatures aux quatre coins du musée.Intimiste et participatif, chaque tour de magie s’appuie sur un objet étonnant. Pierres précieuses aux vertus incroyables, coquillages exceptionnels, tapis volants, bulles de savon fossilisées, papillon Caligo magique et autres curiosités venues du monde entier. La magie curieuse est une porte vers le monde de l’imaginaire ! Samedi 20 septembre de 14h à 17h Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr