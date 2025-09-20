Magie curieuse Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Magie curieuse Samedi 20 septembre, 14h00 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Accompagné de son cabinet de curiosité mobile, le magicien Jonathan Renoux déambulera et présentera des spectacles de magie miniatures aux quatre coins du musée.

Intimiste et participatif, chaque tour de magie s’appuie sur un objet étonnant. Pierres précieuses aux vertus incroyables, coquillages exceptionnels, tapis volants, bulles de savon fossilisées, papillon Caligo magique et autres curiosités venues du monde entier. La magie curieuse est une porte vers le monde de l’imaginaire !

Samedi 20 septembre de 14h à 17h

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

