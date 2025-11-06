Magie de l’instant

8 allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-06

fin : 2025-11-23

2025-11-06

Exposition de photographie réalisée par le collectif de photographes composé de Jean-Luc Bonis, Roland Brossy, Jean-Claude Cinq et Sandrine Pouget.

Cette expo vous invite à découvrir des instants de nature empreints de mystère et d’émotion.

Chaque photographe partage son regard sur la nature Jean-Luc Bonis et Roland Brossy mettent en lumière les paysages de l’Aubrac, Jean-Claude Cinq capture la faune et les grands espaces, tandis que Sandrine Pouget explore la macrophotographie, le noir et blanc et la photo de nuit. Ensemble, ils révèlent la beauté simple et la magie de l’instant. .

8 allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediabozouls@gmail.com

English :

Photography exhibition by Jean-Luc Bonis, Roland Brossy, Jean-Claude Cinq and Sandrine Pouget.

German :

Fotoausstellung des Fotografenkollektivs, das aus Jean-Luc Bonis, Roland Brossy, Jean-Claude Cinq und Sandrine Pouget besteht.

Italiano :

Mostra di fotografie di Jean-Luc Bonis, Roland Brossy, Jean-Claude Cinq e Sandrine Pouget.

Espanol :

Exposición de fotografías de Jean-Luc Bonis, Roland Brossy, Jean-Claude Cinq y Sandrine Pouget.

L’événement Magie de l’instant Bozouls a été mis à jour le 2025-10-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)