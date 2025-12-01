Magie de Noël 2025 Jeux bricole Hall de La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël 2025 Jeux bricole

Hall de La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Il s’agit pour les séniors et pour les enfants de jouer ensemble autour du goûter de Noël !

Au programme des jeux de société pour tous les âges.

English :

Seniors and children get together for a Christmas snack!

On the program: board games for all ages.

