Magie de Noël 2025 Jeux bricole Hall de La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Hall de La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Il s’agit pour les séniors et pour les enfants de jouer ensemble autour du goûter de Noël !
Au programme des jeux de société pour tous les âges.
Hall de La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Seniors and children get together for a Christmas snack!
On the program: board games for all ages.
