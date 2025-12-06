Magie de Noël 2025 Marché de Noël de l’APEL Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël 2025 Marché de Noël de l’APEL

Rue de Chabron Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Marché de Noël par l’APEL de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château. Vente des créations

de Noël des élèves et de leurs enseignants, objets décoratifs réalisés par les parents, etc.

Rue de Chabron et rue de la Condamine.

Rue de Chabron Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Christmas market by the APEL of the Notre Dame du Château school complex. Sale of Christmas creations

by pupils and teachers, decorative objects made by parents, etc.

Rue de Chabron and rue de la Condamine.

