Magie de Noël à BROCAS La maison du maître de forges Brocas

Magie de Noël à BROCAS

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Animation toute la journée entre danses et chants de Noël, venez découvrir nos stands idées cadeaux .

A partir de 14h, animation vis ma vie de Père-Noël et balade à dos de rennes.

RDV

– 10h30 Flashmob de Noël

– 12h00 Danses tahitiennes

– 17h00 Chants de Noël

– 18h00 Concours de soupes

– 18h30 Représentation de danse.

Vente de repas à emporter et buvette. .

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40 accueil@brocas.fr

English : Magie de Noël à BROCAS

Entertainment all day long, with Christmas carols and dances, and come and discover our gift ideas stands.

From 2pm, Live my life as Santa and reindeer rides.

