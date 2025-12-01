Magie de Noël Atelier pliage de sapin Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Venez fabriquer des petits sapins de Noël en famille !
14h30, à la médiathèque.
Dès 7 ans.
Sur inscription à la Médiathèque.
Place de la Victoire Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45
English :
Come and make little Christmas trees with your family!
2:30pm, at the médiathèque.
Ages 7 and up.
Registration required at the Médiathèque.
