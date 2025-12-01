Magie de Noël Atelier pliage de sapin Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël Atelier pliage de sapin

Place de la Victoire Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez fabriquer des petits sapins de Noël en famille !

14h30, à la médiathèque.

Dès 7 ans.

Sur inscription à la Médiathèque.

.

Place de la Victoire Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

English :

Come and make little Christmas trees with your family!

2:30pm, at the médiathèque.

Ages 7 and up.

Registration required at the Médiathèque.

L’événement Magie de Noël Atelier pliage de sapin Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron