MAGIE DE NOËL AU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT ! Musée Peugeot Sochaux

MAGIE DE NOËL AU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT !

Sapins, guirlandes, étoiles… Quelques flocons de neige sont même tombés.

La magie de Noël sublime le Musée de L’Aventure Peugeot !

Peu à peu, les espaces se parent d’ornements, pour une découverte encore plus féérique des collections.

En plus des décorations de Noël, voici 7 bonnes raisons de venir nous voir !

1 Découvrir la nouvelle fresque dédiée aux Charlatans !

A l’occasion de la venue de Peugeot Sport le 14 octobre, un pan très important de l’histoire automobile a été mis à l’honneur au Musée, en présence de Jean-Marc Finot (Senior VP Stellantis Motorsport), Malthe Jakobsen (pilote 9X8), Loïc de La Roche (Directeur de L’Aventure Peugeot Citroën DS) et Rodolphe Banzet (Directeur du Musée).

Cette fresque rend hommage aux Charlatans , des hommes entrés dans la légende en tant que pionniers de la voiture de course moderne ! Vous voulez savoir pourquoi on les surnomme ainsi ?

Découvrez leur histoire ici https://laventure-association.com/article/histoire-des-charlatans/

2- Voir les PEUGEOT mises à l’honneur dans le cadre de leur anniversaire

Venez admirer quelques modèles sortis spécialement des réserves pour marquer leur changement de dizaine en 2025 des 402 (90 ans), 403 (70 ans), 204 (60 ans), 604 (50 ans), 309 (40 ans) et 406 (30 ans) remplacent à partir du 25 novembre les véhicules de compétition au coeur du Musée pour célébrer ces anniversaires majeurs !

3 Déjeuner avec vue !

Vous n’avez pas encore testé la nouvelle carte d’automne concoctée par le Chef Loïc Delanne ? C’est l’occasion de venir la découvrir tout en profitant d’une superbe vue sur les collections et les décorations de Noël !

La Brasserie vous accueille le temps du déjeuner du mardi au dimanche.

Veuillez noter que la Brasserie sera ouverte uniquement du vendredi au dimanche durant les vacances scolaires (du 20/12/25 au 04/01/26). Réservation conseillée au 03 81 99 41 85.

4 Rencontrer le Père-Noël le 17 décembre !

Avant sa grande tournée mondiale, le Père-Noël nous fera l’immense plaisir de venir au Musée de L’Aventure Peugeot le mercredi 17 décembre pour rencontrer les enfants. Une occasion exceptionnelle pour eux de faire des photos avec lui et d’avoir quelques friandises… Le Père-Noël sera présent de 10h à 11h30 et de 13h30 à 18h.

5 S’amuser en famille grâce au jeu de piste de Noël !

Du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier, les équipes du Musée invitent les enfants à participer au nouveau jeu de piste qui leur permettra de gagner un petit cadeau en fin de parcours ! Des indices disséminés dans le musée feront découvrir aux enfants, moulins, voitures et autres objets fabriqués par Peugeot, de façon ludique. Ce jeu est l’occasion de faire une sortie originale en famille, à la découverte d’un pan de l’histoire du patrimoine industriel français.

Animation incluse dans le prix d’entrée, réservée aux enfants (hors groupes) visitant le Musée en famille.

6 Profiter de l’ouverture du Musée le lundi durant les vacances scolaires

Les fêtes de fin d’année sont propices aux visites en famille et c’est pourquoi le Musée sera exceptionnellement ouvert les lundis 22 et 29 décembre 2025. Combinez votre visite avec la découverte du Marché de Noël et des Lumières de Noël de Montbéliard.

7 Trouver le cadeau de Noël idéal

Vous êtes en quête du cadeau de Noël idéal pour mettre au pied du sapin ? Du magnet au moulin à poivre… en passant par les posters, miniatures, livres, vêtements, plats en céramique ou bien encore le nouveau calendrier de L’Aventure Peugeot, la boutique du Musée regorge d’idées cadeaux pour petits et grands et pour tous les budgets ! .

Musée Peugeot Carrefour de l'Europe Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 42 03

