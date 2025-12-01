Magie de Noël au Relais Manderen Manderen-Ritzing

Magie de Noël au Relais Manderen

Tout au long du mois de décembre, le Relais Manderen propose un séjour pour 2 personnes constitué d’une nuitée en chambre Deluxe avec de petites attentions en chambre ainsi que le petit déjeuner et le dîner au restaurant Relais Montagnard (entrée, plat, dessert).Tout public

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 9 78 81 60 89 contact@relaismanderen.com

Throughout December, the Relais Manderen is offering a stay for 2 people, consisting of one night’s accommodation in a Deluxe room with in-room pampering, plus breakfast and dinner at the Relais Montagnard restaurant (starter, main course, dessert).

