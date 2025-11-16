Magie de Noël aux chandelles piano, violoncelle., danse aérienne. Théâtre de Montélimar Montélimar

Magie de Noël aux chandelles piano, violoncelle., danse aérienne.

Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Le Théâtre Municipal de Montélimar accueillera la violoncelliste internationale Myroslava Tsybka et la pianiste virtuose Tetyana Victory, accompagnées des danseuses d’Aurélie Glenn.

Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 55 80 54 help@umpd.org

English :

Montélimar?s Théâtre Municipal welcomes international cellist Myroslava Tsybka and virtuoso pianist Tetyana Victory, accompanied by Aurélie Glenn?s dancers.

German :

Im Stadttheater von Montélimar werden die internationale Cellistin Myroslava Tsybka und die virtuose Pianistin Tetyana Victory auftreten, begleitet von den Tänzerinnen von Aurélie Glenn.

Italiano :

Il Théâtre Municipal di Montélimar accoglie la violoncellista internazionale Myroslava Tsybka e la virtuosa pianista Tetyana Victory, accompagnate dai ballerini di Aurélie Glenn.

Espanol :

El Teatro Municipal de Montélimar acoge a la violonchelista internacional Myroslava Tsybka y a la virtuosa pianista Tetyana Victory, acompañadas por las bailarinas de Aurélie Glenn.

