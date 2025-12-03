MAGIE DE NOËL Carcassonne
MAGIE DE NOËL Carcassonne mercredi 3 décembre 2025.
MAGIE DE NOËL
Carcassonne Aude
Début : 2025-12-03 11:00:00
fin : 2026-01-03 22:00:00
2025-12-03
Chaque hiver, Carcassonne s’illumine et se transforme pour offrir à ses habitants et à ses visiteurs une véritable parenthèse enchantée la Magie de Noël.
Du 3 décembre 2025 au 3 janvier 2026, la ville vibrera au rythme des lumières, des décorations et des animations qui font de cet événement un rendez-vous incontournable du Grand Sud.
Pensée comme une fête familiale et divertissante, la Magie de Noël invite petits et grands à se retrouver pour partager des instants de joie, d’émerveillement et de féérie. Des rues du centre-ville à la Cité, les visiteurs sont conviés à un voyage au cœur de l’ambiance chaleureuse et festive de fin d’année, où tradition et modernité se rencontrent.
La Magie de Noël réunit familles, amis et voyageurs toutes les générations sont invitées à venir se créer des souvenirs partagés uniques.
Plus qu’un événement, c’est une expérience merveilleuse qui fait battre le cœur de Carcassonne au rythme de l’esprit de Noël.
Le programme de cette nouvelle édition de la Magie de Noël sera dévoilé sur le mois de novembre.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
Every winter, Carcassonne lights up and transforms itself to offer its residents and visitors a truly enchanted interlude: the Magic of Christmas.
From December 3, 2025 to January 3, 2026, the town will be alive with the lights, decorations and entertainment that make this event a must-see in the south of France.
Conceived as a fun-filled family celebration, the Magic of Christmas invites young and old to come together and share moments of joy, wonder and enchantment. From the streets of the city center to the Cité, visitors are invited on a journey to the heart of the warm and festive end-of-year atmosphere, where tradition and modernity meet.
The Magic of Christmas brings families, friends and travelers together: all generations are invited to come and create unique shared memories.
More than just an event, it’s a wonderful experience that makes the heart of Carcassonne beat to the rhythm of the Christmas spirit.
The program for this new edition of the Magic of Christmas will be unveiled in November.
German :
Jeden Winter erstrahlt Carcassonne im Lichterglanz und verwandelt sich, um seinen Einwohnern und Besuchern eine wahrhaft verzauberte Auszeit zu bieten: den Weihnachtszauber.
Vom 3. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 wird die Stadt im Rhythmus der Lichter, der Dekorationen und der Animationen vibrieren, die dieses Ereignis zu einem unumgänglichen Termin im tiefen Süden machen.
Der Weihnachtszauber ist als Familien- und Unterhaltungsfest konzipiert und lädt Groß und Klein dazu ein, sich zu treffen, um Momente der Freude, des Staunens und des Zaubers zu teilen. Von den Straßen des Stadtzentrums bis zur Cité werden die Besucher auf eine Reise in die warme und festliche Atmosphäre des Jahresendes eingeladen, wo Tradition und Moderne aufeinandertreffen.
Der Weihnachtszauber bringt Familien, Freunde und Reisende zusammen: Alle Generationen sind eingeladen, hier einzigartige gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.
Es ist mehr als eine Veranstaltung, es ist ein wunderbares Erlebnis, das das Herz von Carcassonne im Rhythmus des Weihnachtsgeistes schlagen lässt.
Das Programm der neuen Ausgabe des Weihnachtszaubers wird im November bekannt gegeben.
Italiano :
Ogni inverno, Carcassonne si illumina e si trasforma per offrire a residenti e visitatori una parentesi davvero incantata: la Magia del Natale.
Dal 3 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, la città si animerà con le luci, le decorazioni e i divertimenti che rendono questo evento un appuntamento imperdibile nel sud della Francia.
Pensata come una festa per famiglie all’insegna del divertimento, la Magia del Natale invita grandi e piccini a riunirsi e a condividere momenti di gioia, meraviglia e incanto. Dalle vie del centro alla Cité, i visitatori sono invitati a compiere un viaggio nel cuore della calda e festosa atmosfera di fine anno, dove tradizione e modernità si incontrano.
La Magia del Natale riunisce famiglie, amici e viaggiatori di tutte le età per creare ricordi unici e condivisi.
Più che un evento, è un’esperienza meravigliosa che fa battere il cuore di Carcassonne al ritmo dello spirito natalizio.
Il programma di questa nuova edizione della Magia del Natale sarà presentato a novembre.
Espanol :
Cada invierno, Carcasona se ilumina y se transforma para ofrecer a sus habitantes y visitantes un verdadero paréntesis encantado: la Magia de la Navidad.
Del 3 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, la ciudad se llenará de luces, decoraciones y animaciones que hacen de este acontecimiento una cita ineludible en el sur de Francia.
Concebida como una celebración familiar llena de diversión, la Magia de la Navidad invita a grandes y pequeños a reunirse y compartir momentos de alegría, asombro y encanto. Desde las calles del centro de la ciudad hasta la Cité, los visitantes son invitados a un viaje al corazón del ambiente cálido y festivo de fin de año, donde tradición y modernidad se dan la mano.
La Magia de la Navidad reúne a familias, amigos y viajeros de todas las edades para crear recuerdos compartidos únicos.
Más que un evento, es una experiencia maravillosa que hace latir el corazón de Carcasona al ritmo del espíritu navideño.
El programa de esta nueva edición de la Magia de la Navidad se desvelará en noviembre.
