Magie de Noël distribution de lampions, parade de Noël et spectacle son et lumière

centre-ville Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Distribution de lampions

Dès 18h, parvis de l’Hôtel de Ville.



Parade de Noël avec le Père Noël, les mascottes, les bandas.

Venez vous aussi déguisés !

18h30, parvis de l’Hôtel de Ville.

.

centre-ville Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Distribution of lanterns

From 6pm, in front of Hôtel de Ville.



Christmas parade with Santa Claus, mascots and bandas.

Come dressed up too!

6.30pm, Hôtel de Ville square.

L’événement Magie de Noël distribution de lampions, parade de Noël et spectacle son et lumière Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron