Magie de Noël distribution de lampions, parade de Noël et spectacle son et lumière Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël distribution de lampions, parade de Noël et spectacle son et lumière
centre-ville Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Distribution de lampions
Dès 18h, parvis de l’Hôtel de Ville.
Parade de Noël avec le Père Noël, les mascottes, les bandas.
Venez vous aussi déguisés !
18h30, parvis de l’Hôtel de Ville.
centre-ville Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Distribution of lanterns
From 6pm, in front of Hôtel de Ville.
Christmas parade with Santa Claus, mascots and bandas.
Come dressed up too!
6.30pm, Hôtel de Ville square.
