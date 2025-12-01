Magie de Noël Exposition Playmobil® Hall de La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël Exposition Playmobil®

Hall de La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Offerte par Cinémagie, imaginée et mise en scène par le passionné Augustin Borne.

Et si, à Noël… le cinéma redevenait un terrain de jeu ?

Laissez-vous emporter par une exposition enchantée où les plus grands films prennent vie… en Playmobil® !

English :

Brought to you by Cinémagie, imagined and directed by the passionate Augustin Borne.

What if, this Christmas, the cinema was once again a playground?

Let yourself be carried away by an enchanted exhibition where the greatest films come to life? in Playmobil®!

