Magie de Noël La Chapelle-Saint-Rémy
Magie de Noël La Chapelle-Saint-Rémy samedi 13 décembre 2025.
Magie de Noël
Salle polyvalente La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Plusieurs animations proposées. Petite restauration sur place. Arrivée du Père Noël. 19h30 Spectacle pyrotechnique. .
Salle polyvalente La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 52 57 15
