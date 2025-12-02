MAGIE DE NOËL LE MARCHÉ DE NOËL

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 11:00:00

fin : 2026-01-03 22:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Le Marché de Noël réinvestit la place Carnot. Tout autour de la patinoire, une trentaine de chalets vous attend pour vous proposer leurs produits de Noël. Des produits originaux et insolites mais aussi des délices gourmands sucrés et salés. Les parents pourront donc flâner le long des allées de ce Marché de Noël ou même s’y restaurer pendant que les enfants se défouleront sur la glace. Retrouvez également les chalets d’exposants aux pieds des attractions au Parc du Père Noël, Square André Chénier.

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

English :

The Christmas Market returns to the Place Carnot. Around the ice rink, some thirty chalets await you with their Christmas products. Original and unusual products, as well as sweet and savoury treats. Parents can stroll along the aisles of the Christmas Market, or even grab a bite to eat, while the kids let off steam on the ice. You’ll also find exhibitors? chalets at the foot of the attractions in Santa?s Park, Square André Chénier.

Closed December 25 and January 1.

L’événement MAGIE DE NOËL LE MARCHÉ DE NOËL Carcassonne a été mis à jour le 2025-12-02 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT