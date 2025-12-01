Magie de Noël lectures de Noël jeunesse Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël lectures de Noël jeunesse

Lectures de Noël jeunesse

Plongez dans l’univers de Noël en venant écouter des histoires magiques, proposées par les médiathécaires !

Entrée gratuite, sur inscription 04 71 61 66 45

Tout âge.

Médiathèque Au fil des pages Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

Christmas readings for children

Immerse yourself in the world of Christmas by listening to magical stories read by our media librarians!

Free admission, on registration 04 71 61 66 45

All ages.

