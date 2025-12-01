Magie de Noël Marché de Noël

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Venez découvrir le marché de Noël organisé par Monistrol A’tout.

Pendant 2 jours, plus de 30 exposants sont présents.

Manèges, animation musicale, photo Père Noël et mascottes .

Orgue de barbarie et sculpture sur glace le dimanche 21 décembre.

.

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Come and discover the Christmas market organized by Monistrol A’tout.

For 2 days, over 30 exhibitors will be present.

Merry-go-rounds, musical entertainment, Santa Claus photo and mascots.

Barrel organ and ice sculpture on Sunday, December 21.

L’événement Magie de Noël Marché de Noël Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron