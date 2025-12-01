Magie de Noël Marché de Noël Monistrol-sur-Loire
Magie de Noël Marché de Noël Monistrol-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.
Magie de Noël Marché de Noël
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Venez découvrir le marché de Noël organisé par Monistrol A’tout.
Pendant 2 jours, plus de 30 exposants sont présents.
Manèges, animation musicale, photo Père Noël et mascottes .
Orgue de barbarie et sculpture sur glace le dimanche 21 décembre.
.
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Come and discover the Christmas market organized by Monistrol A’tout.
For 2 days, over 30 exhibitors will be present.
Merry-go-rounds, musical entertainment, Santa Claus photo and mascots.
Barrel organ and ice sculpture on Sunday, December 21.
L’événement Magie de Noël Marché de Noël Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron