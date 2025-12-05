Magie de Noël Savigné-sur-Lathan
Magie de Noël Savigné-sur-Lathan vendredi 5 décembre 2025.
Magie de Noël
Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
Maison du Père Noël
Exposants, restauration
Parade illuminée
Spectacle pyrotechnique
Le week-end du 5 et 6 décembre 2025, notre village se pare de ses plus belles lumières pour célébrer la période la plus féerique de l’année
Savigné s’illumine ! Venez découvrir les magnifiques illuminations de Noël qui feront briller tout le village durant tout le mois de décembre
Et pour accompagner ce moment magique, un vin chaud sera offert par la municipalité
Place à une journée pleine de féérie avec le Marché de Noël et toutes ses animations
De nombreux exposants prêts à vous faire découvrir leurs produits et créations
Une parade illuminée pour émerveiller petits et grands
Un conte de Noël avec pyrotechnie pour enflammer vos cœurs et vos y .
Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 22 33 contact@savignesurlathan.fr
English :
Santa’s House
Exhibitors, catering
Illuminated parade
Fireworks show
German :
Haus des Weihnachtsmanns
Aussteller, Essen und Trinken
Beleuchtete Parade
Pyrotechnisches Spektakel
Italiano :
Casa di Babbo Natale
Espositori, catering
Sfilata illuminata
Spettacolo pirotecnico
Espanol :
Casa de Papá Noel
Expositores, catering
Desfile iluminado
Espectáculo de fuegos artificiales
L’événement Magie de Noël Savigné-sur-Lathan a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE