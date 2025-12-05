Magie de Noël

Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Maison du Père Noël

Exposants, restauration

Parade illuminée

Spectacle pyrotechnique

Le week-end du 5 et 6 décembre 2025, notre village se pare de ses plus belles lumières pour célébrer la période la plus féerique de l’année

Savigné s’illumine ! Venez découvrir les magnifiques illuminations de Noël qui feront briller tout le village durant tout le mois de décembre

Et pour accompagner ce moment magique, un vin chaud sera offert par la municipalité

Place à une journée pleine de féérie avec le Marché de Noël et toutes ses animations

De nombreux exposants prêts à vous faire découvrir leurs produits et créations

Une parade illuminée pour émerveiller petits et grands

Un conte de Noël avec pyrotechnie pour enflammer vos cœurs et vos y .

Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 22 33 contact@savignesurlathan.fr

English :

Santa’s House

Exhibitors, catering

Illuminated parade

Fireworks show

German :

Haus des Weihnachtsmanns

Aussteller, Essen und Trinken

Beleuchtete Parade

Pyrotechnisches Spektakel

Italiano :

Casa di Babbo Natale

Espositori, catering

Sfilata illuminata

Spettacolo pirotecnico

Espanol :

Casa de Papá Noel

Expositores, catering

Desfile iluminado

Espectáculo de fuegos artificiales

L’événement Magie de Noël Savigné-sur-Lathan a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE