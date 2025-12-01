Magie de Noël Spectacle et goûter La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël Spectacle et goûter

La Capitelle Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Francky le clown accueillera les enfants avec un modelage de ballons.

A 15h, le magicien burlesque Pol entrera en scène pour 45 minutes.

A l’issue du spectacle, un goûter sera offert aux enfants

(brioche, papillote, jus de fruit).

La Capitelle Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Francky the clown will welcome children with balloon modeling.

At 3pm, burlesque magician Pol takes to the stage for 45 minutes.

At the end of the show, a snack will be offered to the children

(brioche, papillote, fruit juice).

