Magie de Noël Spectacle et goûter La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Magie de Noël Spectacle et goûter La Capitelle Monistrol-sur-Loire mercredi 24 décembre 2025.
Magie de Noël Spectacle et goûter
La Capitelle Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Francky le clown accueillera les enfants avec un modelage de ballons.
A 15h, le magicien burlesque Pol entrera en scène pour 45 minutes.
A l’issue du spectacle, un goûter sera offert aux enfants
(brioche, papillote, jus de fruit).
.
La Capitelle Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Francky the clown will welcome children with balloon modeling.
At 3pm, burlesque magician Pol takes to the stage for 45 minutes.
At the end of the show, a snack will be offered to the children
(brioche, papillote, fruit juice).
L’événement Magie de Noël Spectacle et goûter Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron