Magie de Noël tournoi de hand fluo à 4 Le Mazel Monistrol-sur-Loire

Le Mazel Gymnase Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tournoi de hand fluo à 4
• Avec l’US Monteil Handball.
9-13 ans 17h-19h30.
+ de 14 ans dès 19h30.
Buvette et snacking sur place.
17h, gymnases 1 et 2 du Mazel. Tarif 2 euros par personne à partir de 14 ans.
Réservation conseillée au 06 86 97 59 21
Le Mazel Gymnase Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 97 59 21
English :
4-a-side fluorescent handball tournament
? With US Monteil Handball.
ages 9-13: 5pm-7.30pm.
14+: from 7.30pm.
Refreshments and snacks on site.
5pm, Mazel gymnasiums 1 and 2. Price: 2 euros per person over 14.
Reservations recommended: 06 86 97 59 21
