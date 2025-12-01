Magie de Noël tournoi de hand fluo à 4 Le Mazel Monistrol-sur-Loire

Magie de Noël tournoi de hand fluo à 4

Le Mazel Gymnase Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-29 17:00:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Tournoi de hand fluo à 4

• Avec l’US Monteil Handball.

9-13 ans 17h-19h30.

+ de 14 ans dès 19h30.

Buvette et snacking sur place.

17h, gymnases 1 et 2 du Mazel. Tarif 2 euros par personne à partir de 14 ans.

Réservation conseillée au 06 86 97 59 21

Le Mazel Gymnase Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 97 59 21

English :

4-a-side fluorescent handball tournament

? With US Monteil Handball.

ages 9-13: 5pm-7.30pm.

14+: from 7.30pm.

Refreshments and snacks on site.

5pm, Mazel gymnasiums 1 and 2. Price: 2 euros per person over 14.

Reservations recommended: 06 86 97 59 21

