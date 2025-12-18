Magie de Noël: voyage sonore végétal et cristal Allassac

Magie de Noël: voyage sonore végétal et cristal

Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Magie de Noël: voyage sonore végétal et cristal: un voyage au coeur du vivant pour entendre la voix du végétal et éveiller sa conscience au cœur du vivant.

Réservation au 06 27 62 35 14

Tarif: libre et conscient .

Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 62 35 14

