Magie de Noël: voyage sonore végétal et cristal Allassac
Magie de Noël: voyage sonore végétal et cristal: un voyage au coeur du vivant pour entendre la voix du végétal et éveiller sa conscience au cœur du vivant.
Réservation au 06 27 62 35 14
Tarif: libre et conscient .
Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 62 35 14
