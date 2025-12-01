Magie de Yule le Noël des vikings Hangar 105 Rouen

Magie de Yule le Noël des vikings

Une nocturne enchantée en exclusivité à la Cité Immersive Viking ! Ne manquez pas cette expérience unique pour Noël !

Points clés

Parcours immersif

Animations spéciales Noël

Décors et ambiance unique

Envie d’un instant magique inspiré des légendes nordiques ?

Ambiance viking garantie avec de nombreuses choses à découvrir dans le parcours

• Stands artisans

• Jeux divers

• Artisanat médiéval

• Père Noël

Les vikings t’attendent à la Cité Immersive, ne manque pas l’occasion de les rencontrer, ainsi que le Père Noël !

Grâce à des technologies de pointe, des décors historiques monumentaux, des vidéo-projections à 360° et des immersions sonores spatialisées 3D, les visiteurs embarquent dans le passé, pour revivre grandeur nature l’histoire fascinante des Vikings, à l’origine de la création de la Normandie.

Une immersion totale dans la vie fascinante de Rollon, premier viking devenu normand. Un plongeon dans la culture, les traditions et les légendes scandinaves des vikings installés à Rouen.

Les 5 sens en éveil

Des objets vikings authentiques (IX et Xe siècles), véritable trésor patrimonial

Des décors historiques monumentaux et interactifs

Des projections vidéo à 360°Des immersions sonores spatialisées 3D

Un système d’écoute par conduction osseuse

Durée 1h30 .

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com

