Magie de Yule le Noël des vikings Hangar 105 Rouen
Magie de Yule le Noël des vikings Hangar 105 Rouen samedi 20 décembre 2025.
Magie de Yule le Noël des vikings
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Une nocturne enchantée en exclusivité à la Cité Immersive Viking ! Ne manquez pas cette expérience unique pour Noël !
Points clés
Parcours immersif
Animations spéciales Noël
Décors et ambiance unique
Envie d’un instant magique inspiré des légendes nordiques ?
Ambiance viking garantie avec de nombreuses choses à découvrir dans le parcours
• Stands artisans
• Jeux divers
• Artisanat médiéval
• Père Noël
Les vikings t’attendent à la Cité Immersive, ne manque pas l’occasion de les rencontrer, ainsi que le Père Noël !
Grâce à des technologies de pointe, des décors historiques monumentaux, des vidéo-projections à 360° et des immersions sonores spatialisées 3D, les visiteurs embarquent dans le passé, pour revivre grandeur nature l’histoire fascinante des Vikings, à l’origine de la création de la Normandie.
Une immersion totale dans la vie fascinante de Rollon, premier viking devenu normand. Un plongeon dans la culture, les traditions et les légendes scandinaves des vikings installés à Rouen.
Les 5 sens en éveil
Des objets vikings authentiques (IX et Xe siècles), véritable trésor patrimonial
Des décors historiques monumentaux et interactifs
Des projections vidéo à 360°Des immersions sonores spatialisées 3D
Un système d’écoute par conduction osseuse
Organisateur Rouen Tourisme
Durée 1h30 .
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com
English : Magie de Yule le Noël des vikings
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Magie de Yule le Noël des vikings Rouen a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Rouen tourisme