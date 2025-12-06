MAGIE DES FÊTES

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vivez la magie des fêtes au Château La Roque le samedi 6 décembre, de 10h à 18h, lors d’une journée alliant dégustations, ateliers créatifs et découvertes dans un cadre exceptionnel. Au programme création de bouteilles personnalisées, jeux sensoriels autour du vin, visite et dégustation au chai, et accords chocolat & vin pour une fin de journée gourmande.

Vivez la magie des fêtes au Château La Roque le samedi 6 décembre, de 10h à 18h, lors d’une journée alliant dégustations, ateliers créatifs et découvertes dans un cadre exceptionnel. Au programme création de bouteilles personnalisées, jeux sensoriels autour du vin, visite et dégustation au chai, et accords chocolat & vin pour une fin de journée gourmande. Profitez également de photos au pied du sapin et de réductions sur nos coffrets cadeaux et produits locaux. Réservation indispensable pour participer. .

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 34 47

English :

Experience the magic of the festive season at Château La Roque on Saturday, December 6, from 10am to 6pm, for a day of tastings, creative workshops and discoveries in an exceptional setting. On the program: creation of personalized bottles, sensory games around wine, visit and tasting at the winery, and chocolate & wine pairings for a gourmet end to the day.

L’événement MAGIE DES FÊTES Fontanès a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP