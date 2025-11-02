MAGIE & ELIXIRS Agde

MAGIE & ELIXIRS Agde dimanche 2 novembre 2025.

MAGIE & ELIXIRS

Avenue Paul Balmigère Agde Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Magie blanche et noire, élixirs et potions, sorcières, mages…

Spectacle musical préparé dans les chaudrons d’Agde Musica.

Proposé par Agde Musica

> Avec Sylvie Villacèque, soprano,

> Emmanuelle Zoldan, mezzo,

> Vincent Alary, ténor,

> Guillaume Terrisse, baryton

accompagnés de Sabine Liguori au piano,

> Direction, Éric Laur

Magie blanche et noire, élixirs et potions, sorcières, mages…

Venez fêter Halloween dans les chaudrons d’Agde Musica !

> Payant,

> Sur réservation en ligne https://agdemusica.fr(en prévente et tarif réduit)

> Billeterie sur place, 1 heure avant le spectacle

#HALLOWEEN .

Avenue Paul Balmigère Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

White and black magic, elixirs and potions, witches, magicians…

Musical show prepared in the cauldrons of Agde Musica.

German :

Weiße und schwarze Magie, Elixiere und Tränke, Hexen und Magier…

Musikalische Aufführung, die in den Kesseln von Agde Musica zubereitet wird.

Italiano :

Magia bianca e nera, elisir e pozioni, streghe, maghi…

Spettacolo musicale preparato nei calderoni di Agde Musica.

Espanol :

Magia blanca y negra, elixires y pócimas, brujas, magos…

Espectáculo musical preparado en los calderos de Agde Musica.

L’événement MAGIE & ELIXIRS Agde a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE