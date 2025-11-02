MAGIE & ELIXIRS Agde
MAGIE & ELIXIRS Agde dimanche 2 novembre 2025.
MAGIE & ELIXIRS
Avenue Paul Balmigère Agde Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-02
2025-11-02
Magie blanche et noire, élixirs et potions, sorcières, mages…
Spectacle musical préparé dans les chaudrons d’Agde Musica.
Proposé par Agde Musica
> Avec Sylvie Villacèque, soprano,
> Emmanuelle Zoldan, mezzo,
> Vincent Alary, ténor,
> Guillaume Terrisse, baryton
accompagnés de Sabine Liguori au piano,
> Direction, Éric Laur
Venez fêter Halloween dans les chaudrons d’Agde Musica !
> Payant,
> Sur réservation en ligne https://agdemusica.fr(en prévente et tarif réduit)
> Billeterie sur place, 1 heure avant le spectacle
English :
White and black magic, elixirs and potions, witches, magicians…
Musical show prepared in the cauldrons of Agde Musica.
German :
Weiße und schwarze Magie, Elixiere und Tränke, Hexen und Magier…
Musikalische Aufführung, die in den Kesseln von Agde Musica zubereitet wird.
Italiano :
Magia bianca e nera, elisir e pozioni, streghe, maghi…
Spettacolo musicale preparato nei calderoni di Agde Musica.
Espanol :
Magia blanca y negra, elixires y pócimas, brujas, magos…
Espectáculo musical preparado en los calderos de Agde Musica.
