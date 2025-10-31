Magie et sorcellerie chez Berlioz – Atelier famille : Un masque ou un sort ? Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Magie et sorcellerie chez Berlioz – Atelier famille : Un masque ou un sort ? Vendredi 31 octobre, 13h30, 14h20, 15h10, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

De 3 à 99 ans (3-7 ans obligatoirement accompagné d’un adulte) | Gratuit | Sur réservation

Début : 2025-10-31T13:30 – 2025-10-31T14:00

Fin : 2025-10-31T16:00 – 2025-10-31T16:30

Magie et sorcellerie chez Berlioz

Atelier famille : Un masque ou un sort ?

Dans le cadre des journées Magie et sorcellerie chez Berlioz, à l’instar du compositeur dans la Symphonie fantastique, laissez-vous envoûter par la magie et la sorcellerie durant trois jours et décore ton masque en t’inspirant des visuels maléfiques des pochettes exposées !

Animé par Charlotte Barbut, artisane d’art d’objets en papier ou carton.

De 3 à 99 ans (3-7 ans obligatoirement accompagné d’un adulte) | 30 min | Gratuit | Sur réservation

D’autres activités se dérouleront durant ces journées.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Décore ton masque en t’inspirant des visuels maléfiques des pochettes exposées ! halloween atelier

(c) Du papier à l’arbre