Magie et sorcellerie chez Berlioz – Concerts – Opéra et Sorcellerie Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Magie et sorcellerie chez Berlioz – Concerts – Opéra et Sorcellerie Dimanche 2 novembre, 14h00, 15h00, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit. Sur réservation au 04 74 20 24 88.

Début : 2025-11-02T14:00:00 – 2025-11-02T14:20:00

Fin : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T16:20:00

Dans le cadre de Magie et sorcellerie chez Berlioz, à l’instar de Berlioz dans la Symphonie fantastique, laissez-vous envoûter par la magie et la sorcellerie durant trois jours ! Au programme : La soprano Justine Jacquin vous entraîne dans un voyage musical envoûtant où enchantement et mystère s’entremêlent pour vous plonger dans un monde où la magie prend vie à travers la musique, des sombres bords du Rhin aux forêts enchantées germaniques jusqu’aux idylliques rivages méditerranéens.

D’autres activités sont proposées sur les autres journées festives.

Licence spectacle : PLATESV-D-2023-001823

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

