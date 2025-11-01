Magie et sorcellerie chez Berlioz – Escape room – L’école des sorciers Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Magie et sorcellerie chez Berlioz – Escape room – L’école des sorciers Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André samedi 1 novembre 2025.

Magie et sorcellerie chez Berlioz – Escape room – L’école des sorciers 1 et 2 novembre Musée Hector-Berlioz Isère

Départ toutes les heures | 1h | Gratuit | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-01T10:15:00 – 2025-11-01T12:30:00

Fin : 2025-11-02T13:30:00 – 2025-11-02T17:15:00

Magie et sorcellerie chez Berlioz

Escape room – L’école des sorciers

Dans le cadre de Magie et sorcellerie chez Berlioz, à l’instar du compositeur dans la Symphonie fantastique, laissez-vous envoûter par la magie et la sorcellerie durant trois jours ! Au programme : Obtenez votre diplôme de sorcellerie sous l’œil attentif d’un professeur de magie émérite. Relevez d’incroyables défis en équipe entre énigmes, casse-têtes, fouilles et manipulations d’objets ! Saurez-vous faire preuve de suffisamment de perspicacité et de courage pour surmonter toutes les épreuves ?

Animé par Nos curieux potentiels

D’autres activités se dérouleront durant ces journées.

Licence spectacle : PLATESV-D-2023-001823

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Obtenez votre diplôme de sorcellerie sous l’œil attentif d’un professeur de magie émérite. Saurez-vous faire preuve de suffisamment de perspicacité et de courage pour surmonter toutes les épreuves ? escape room halloween

(c) Nos curieux potentiels