Magie et sorcellerie chez Berlioz -Visite-spectacle – L’antre du Dragonologue : secrets et mystères des dragons ! Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Magie et sorcellerie chez Berlioz -Visite-spectacle – L’antre du Dragonologue : secrets et mystères des dragons ! Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André samedi 1 novembre 2025.

Magie et sorcellerie chez Berlioz -Visite-spectacle – L’antre du Dragonologue : secrets et mystères des dragons ! Samedi 1 novembre, 10h00, 13h30 Musée Hector-Berlioz Isère

En continu | Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-01T10:00:00 – 2025-11-01T12:30:00

Fin : 2025-11-01T13:30:00 – 2025-11-01T17:30:00

Magie et sorcellerie chez Berlioz

Visite-spectacle – L’antre du Dragonologue : secrets et mystères des dragons !

Dans le cadre de « Magie et sorcellerie chez Berlioz », à l’instar du compositeur dans la Symphonie fantastique, laissez-vous envoûter par la magie et la sorcellerie durant trois jours !

Au programme : Le docteur Arthus, spécialiste mondial de l’évolution dragonesque, vous présente sa collection exceptionnelle de rarissimes artefacts collectés au cours de ses voyages : crânes et langue de dragon, éclosoir à dragons, livre tissu « le drago maxi estudiantur » sans compter la fabuleuse tête momifiée d’un fantastique dragon venimeux d’Amérique du Sud !…

Un spectacle immersif, interactif et totalement loufoque.

D’autres activités sur les autres journées festives.

Animée par Arthus spectacles

Licence spectacle : PLATESV-D-2023-001823

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Le docteur Arthus, spécialiste mondial de l’évolution dragonesque, vous présente sa collection exceptionnelle de rarissimes artefacts collectés au cours de ses voyages. halloween Berlioz

Arthus Spectacles