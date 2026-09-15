MAGIE ET SORCIERS Fontès
mercredi 21 octobre 2026 · Fontès
Informations pratiques
Fontès
MAGIE ET SORCIERS
1 rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Entrez dans un monde de sortilèges, de créatures fantastiques et de pouvoirs mystérieux ! Relevez des défis ensorcelants, à travers une sélection de jeux inspirés de l’univers des magiciens et des sorciers. Préparez vos baguettes : la magie n’attend plus que vous !
Tout public
Gratuit
En partenariat avec Homo Ludens
Entrez dans un monde de sortilèges, de créatures fantastiques et de pouvoirs mystérieux ! Relevez des défis ensorcelants, à travers une sélection de jeux inspirés de l’univers des magiciens et des sorciers. Préparez vos baguettes : la magie n’attend plus que vous !
Tout public
Gratuit
En partenariat avec Homo Ludens .
1 rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81 mediathequefontes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MAGIE ET SORCIERS
Step into a world of spells, fantastical creatures, and mysterious powers! Take on enchanting challenges through a selection of games inspired by the world of magicians and wizards. Get your wands ready: magic is waiting for you!
For all ages
Free
In partnership with Homo Ludens
L’événement MAGIE ET SORCIERS Fontès a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Fontès (Hérault)
- DÉCOUVREZ UN LIVRE OU UN AUTEUR Fontès 15 septembre 2026
- ATELIER PATISSERIE Fontès 16 septembre 2026
- CINÉ SURPRISE Fontès 6 octobre 2026
- MOIS DU POLAR – CINÉ POLAR SURPRISE Fontès 3 novembre 2026