Informations pratiques

Fontès

MAGIE ET SORCIERS

1 rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Entrez dans un monde de sortilèges, de créatures fantastiques et de pouvoirs mystérieux ! Relevez des défis ensorcelants, à travers une sélection de jeux inspirés de l’univers des magiciens et des sorciers. Préparez vos baguettes : la magie n’attend plus que vous !

Tout public

Gratuit

En partenariat avec Homo Ludens

Entrez dans un monde de sortilèges, de créatures fantastiques et de pouvoirs mystérieux ! Relevez des défis ensorcelants, à travers une sélection de jeux inspirés de l’univers des magiciens et des sorciers. Préparez vos baguettes : la magie n’attend plus que vous !

Tout public

Gratuit

En partenariat avec Homo Ludens .

1 rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81 mediathequefontes@gmail.com

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English : MAGIE ET SORCIERS

Step into a world of spells, fantastical creatures, and mysterious powers! Take on enchanting challenges through a selection of games inspired by the world of magicians and wizards. Get your wands ready: magic is waiting for you!

For all ages

Free

In partnership with Homo Ludens

L’événement MAGIE ET SORCIERS Fontès a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU CLERMONTAIS