MAGIE ÉVIDENCES INCONNUES Florac Trois Rivières

Défier le hasard pour en révéler la poésie cachée voilà le pari de Évidences inconnues. Dans ce spectacle fascinant, théâtre, musique et mentalisme s’entrelacent pour créer un univers où les coïncidences cessent d’être de simples hasards et deviennent magie.

Un spectacle bluffant qui vous laissera pour un bon moment en proie à un doute existentiel. À ne pas rater.

Ecriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie Kurt Demey

Conception, musique et interprétation Joris Vanvinckenroye

Durée 1h20

Dès 12 ans .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Challenging chance to reveal its hidden poetry: that’s the challenge of Évidences inconnues. In this fascinating show, theater, music and mentalism intertwine to create a universe where coincidences cease to be mere chance and become magic.

German :

In Évidences inconnues geht es darum, den Zufall herauszufordern und seine verborgene Poesie zu enthüllen. In dieser faszinierenden Show werden Theater, Musik und Mentalismus miteinander verwoben, um ein Universum zu schaffen, in dem Zufälle nicht mehr nur Zufall sind, sondern Magie.

Italiano :

La sfida di Évidences inconnues è sfidare il caso per rivelarne la poesia nascosta. In questo affascinante spettacolo, teatro, musica e mentalismo si intrecciano per creare un universo in cui la casualità cessa di essere tale e diventa magia.

Espanol :

El reto de Évidences inconnues es desafiar al azar para revelar su poesía oculta. En este fascinante espectáculo, el teatro, la música y el mentalismo se entrelazan para crear un universo donde la casualidad deja de ser mera casualidad para convertirse en magia.

