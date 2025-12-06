Magie FauxFaire FauxVoir Amiens

Magie FauxFaire FauxVoir

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Thierry Collet — Cie Le Phalène

Spectacle de santé publique en environnement numérique

Vous faites-vous surprendre par l’IA, les algorithmes ? La magie vous intrigue, vous fascine, vous effraie ? Vous aimez comprendre, ou vous laisser berner ? Thierry Collet, artiste phare de la magie contemporaine, compagnon de la MCA, a concocté avec ses trois acolytes un spectacle déambulatoire qui conduit le public de travaux pratiques (pour faire), en conférence-spectacle (pour voir ), avant l’apothéose d’un final spectaculaire (pour se faire avoir… et s’émerveiller !).

En creux, on s’interroge sur la façon dont on appréhende la réalité, à l’heure où images et informations sont de plus en plus manipulées. Et si nous pouvions réconcilier notre éternel besoin de croire avec notre désir de comprendre le monde ? Cette immersion dans la fabrique des faux-semblants outille durablement nos esprits critiques face à la manipulation. Indispensable !

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

Thierry Collet — Cie Le Phalène

Spectacle de santé publique en environnement numérique

Vous faites-vous surprendre par l’IA, les algorithmes ? La magie vous intrigue, vous fascine, vous effraie ? Vous aimez comprendre, ou vous laisser berner ? Thierry Collet, artiste phare de la magie contemporaine, compagnon de la MCA, a concocté avec ses trois acolytes un spectacle déambulatoire qui conduit le public de travaux pratiques (pour faire), en conférence-spectacle (pour voir ), avant l’apothéose d’un final spectaculaire (pour se faire avoir… et s’émerveiller !).

En creux, on s’interroge sur la façon dont on appréhende la réalité, à l’heure où images et informations sont de plus en plus manipulées. Et si nous pouvions réconcilier notre éternel besoin de croire avec notre désir de comprendre le monde ? Cette immersion dans la fabrique des faux-semblants outille durablement nos esprits critiques face à la manipulation. Indispensable !

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Thierry Collet ? Cie Le Phalène

Public health show in a digital environment

Are you surprised by AI and algorithms? Does magic intrigue, fascinate or frighten you? Do you like to understand, or let yourself be fooled? Thierry Collet, a leading figure in contemporary magic and a companion of the MCA, and his three acolytes have concocted an itinerant show that takes the audience from practical work (to do), to lecture-show (to see ), before the apotheosis of a spectacular finale (to be fooled? and amazed?!).

In the process, we question the way we apprehend reality, at a time when images and information are increasingly manipulated. What if we could reconcile our eternal need to believe with our desire to understand the world? This immersion in the factory of make-believe gives us lasting tools for critical thinking in the face of manipulation. Indispensable!

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

BOOKING PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Thierry Collet ? Cie Le Phalène

Spektakel über öffentliche Gesundheit in einer digitalen Umgebung

Lassen Sie sich von der KI, den Algorithmen, überraschen? Die Magie fasziniert Sie, macht Ihnen Angst? Sie wollen verstehen oder sich täuschen lassen? Thierry Collet, ein führender Künstler der zeitgenössischen Zauberkunst und Mitglied der MCA, hat mit seinen drei Mitstreitern eine Wandershow zusammengestellt, die das Publikum von praktischen Übungen (um etwas zu tun) zu einer Konferenz-Show (um etwas zu sehen) führt, bevor sie in einem spektakulären Finale gipfelt (um sich täuschen zu lassen und zu staunen!).

Im Hintergrund stellt sich die Frage, wie wir die Realität wahrnehmen, in einer Zeit, in der Bilder und Informationen immer mehr manipuliert werden. Was wäre, wenn wir unser ewiges Bedürfnis zu glauben mit unserem Wunsch, die Welt zu verstehen, in Einklang bringen könnten? Dieser Einblick in die Fabrik des falschen Scheins schärft unseren kritischen Geist gegenüber der Manipulation nachhaltig. Unverzichtbar!

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Thierry Collet ? Cie Le Phalène

Lo spettacolo della salute pubblica in un ambiente digitale

Siete sorpresi dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi? La magia vi incuriosisce, vi affascina o vi spaventa? Vi piace capire o vi lasciate ingannare? Thierry Collet, figura di spicco della magia contemporanea e compagno dell’MCA, e i suoi tre complici hanno ideato uno spettacolo errante che porta il pubblico dal lavoro pratico (da fare) alla lezione-spettacolo (da vedere ), prima di culminare in un finale spettacolare (da ingannare? e stupire?!).

In poche parole, solleva domande sul modo in cui comprendiamo la realtà, in un’epoca in cui le immagini e le informazioni sono sempre più manipolate. E se potessimo conciliare il nostro eterno bisogno di credere con il nostro desiderio di capire il mondo? Questa immersione nella fabbrica della finzione fornisce uno strumento duraturo per il pensiero critico di fronte alla manipolazione. Indispensabile!

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Thierry Collet ? Cie Le Phalène

Espectáculo de salud pública en un entorno digital

¿Le sorprenden la IA y los algoritmos? ¿La magia le intriga, le fascina o le asusta? ¿Le gusta entender o que le engañen? Thierry Collet, figura destacada de la magia contemporánea y compañero del MCA, y sus tres cómplices han urdido un espectáculo errante que lleva al público del trabajo práctico (para hacer) a la conferencia-espectáculo (para ver ), antes de culminar con un final espectacular (para dejarse engañar… y asombrar…).

En pocas palabras, plantea cuestiones sobre la forma en que entendemos la realidad, en una época en que las imágenes y la información están cada vez más manipuladas. ¿Y si pudiéramos conciliar nuestra eterna necesidad de creer con nuestro deseo de comprender el mundo? Esta inmersión en la fábrica de la mentira proporciona una herramienta duradera para el pensamiento crítico frente a la manipulación. ¡Imprescindible!

INSCRIPCIÓN MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement Magie FauxFaire FauxVoir Amiens a été mis à jour le 2025-06-12 par OT D’AMIENS