Magie Géométrie variable Compagnie du Faro / L’Atelier des Arts Vivants L’Atelier des Arts Vivants Changé

Magie Géométrie variable Compagnie du Faro / L’Atelier des Arts Vivants

L’Atelier des Arts Vivants 2 Rue des Bordagers Changé Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Magie, théâtre

En faisant dialoguer la magie et la science, ce spectacle interactif vient troubler notre rapport à la vérité… Malin et sacrément stimulant !

À l’ère des fake news galopantes, le comédien et magicien Matthieu Villatelle s’interroge qu’est-ce qui fonde la véracité d’une information ? Comment créer une impression de vérité et partager de fausses informations ? Et comment débusquer les mécanismes de manipulation et développer un esprit critique ?

Autant d’interrogations qui secouent nos croyances dans une proposition au croisement de la magie nouvelle et du théâtre, saupoudrée d’une pincée de mentalisme. Invité à participer à des expériences ludiques, le public devient acteur d’un passionnant laboratoire scénique pour démêler le vrai du faux et l’illusion du réel.

INFOS PRATIQUES

• Plein tarif 13 € Tarif réduit 10 € Tarif super réduit 7 €- .

L’Atelier des Arts Vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Magic, theater

L’événement Magie Géométrie variable Compagnie du Faro / L’Atelier des Arts Vivants Changé a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME