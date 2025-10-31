[Magie & jonglage] Éclipse Dieppe

[Magie & jonglage] Éclipse

1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Une chaise, une lampe suspendue, un tourne-disque, un verre d’eau, une bougie… Chaque objet est à sa place, dans une lumière tamisée qui rappelle un vieux film en noir et blanc. Sur scène, un personnage méticuleux attend, seul sous cette lumière. Il jongle avec une balle invisible, joue avec l’obscurité qui l’entoure, tandis que la lumière s’allume et s’éteint au rythme du spectacle.

Entre manipulations surprenantes et moments absurdes, la réalité se brouille doucement, et la ficelle de l’interrupteur devient un petit mystère qui le taquine.

Dans le cadre du festival SPRING Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf. .

1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

