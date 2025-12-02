Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02

Date(s) :
2025-12-02

Existences

Le spectacle de Mentalisme qui peut changer votre vie !
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

English :

Existences

The Mentalism show that can change your life!

German :

Existenzen

Die Mentalismusshow, die Ihr Leben verändern kann!

Italiano :

Esistenze

Lo spettacolo di mentalismo che può cambiare la vostra vita!

Espanol :

Existencias

¡El espectáculo de mentalismo que puede cambiar tu vida!

