Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 2 décembre 2025.

Magie Léo Brière Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Existences



Le spectacle de Mentalisme qui peut changer votre vie !

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Existences



The Mentalism show that can change your life!

German :

Existenzen



Die Mentalismusshow, die Ihr Leben verändern kann!

Italiano :

Esistenze



Lo spettacolo di mentalismo che può cambiare la vostra vita!

Espanol :

Existencias



¡El espectáculo de mentalismo que puede cambiar tu vida!

L’événement Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme