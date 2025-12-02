Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 2 décembre 2025.
Magie Léo Brière Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Existences
Le spectacle de Mentalisme qui peut changer votre vie !
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Existences
The Mentalism show that can change your life!
German :
Existenzen
Die Mentalismusshow, die Ihr Leben verändern kann!
Italiano :
Esistenze
Lo spettacolo di mentalismo che può cambiare la vostra vita!
Espanol :
Existencias
¡El espectáculo de mentalismo que puede cambiar tu vida!
L’événement Magie Léo Brière Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme