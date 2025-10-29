Magie « Les 5 sens » Le Kimméridgien Chablis
Magie « Les 5 sens » Le Kimméridgien Chablis mercredi 29 octobre 2025.
Magie « Les 5 sens »
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
2025-10-29 20:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Sébastien Ladruze va vous faire découvrir en Magie vos « 5 sens », un spectacle interactif avec de la magie comique et des curiosités. Le public passera un moment amusant et étonnant, le tout ponctué par un final poétique. Tout Public à partir de 5 ans. .
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
