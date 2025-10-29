Magie « Les 5 sens » Le Kimméridgien Chablis

Magie « Les 5 sens »

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-29 20:00:00

2025-10-29

Sébastien Ladruze va vous faire découvrir en Magie vos « 5 sens », un spectacle interactif avec de la magie comique et des curiosités. Le public passera un moment amusant et étonnant, le tout ponctué par un final poétique. Tout Public à partir de 5 ans. .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

