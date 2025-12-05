Magie & Mentalisme Léo Brière Existences Saumur

Magie & Mentalisme Léo Brière Existences

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 31 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 22:20:00

2025-12-05

L’extraordinaire illusionniste Léo Brière, champion de France de Magie en 2019 et Mandrake d’Or en 2021, vous fait vivre une expérience bluffante et bouleversante à travers un show de mentalisme exceptionnel, qui marquera votre esprit à tout jamais.

Chaque jour, les choix que nous faisons peuvent changer le cours de notre vie et celle de millions d’autres personnes. Mais avez-vous déjà pris conscience de l’impact de tous ces moments clefs sur votre destinée ?

Après le succès de L’expérience interdite (plus de 50 000 spectateurs), Léo Brière vous emmène dans un voyage fascinant au cœur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… notre existence !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h30 à 22h20. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Illusionist extraordinaire Léo Brière, French Magic Champion in 2019 and Mandrake d’Or in 2021, brings you a bluffing and overwhelming experience through an exceptional mentalism show that will leave a lasting impression on your mind.

German :

Der außergewöhnliche Illusionist Léo Brière, französischer Meister der Magie 2019 und Mandrake d’Or 2021, lässt Sie durch eine außergewöhnliche Mentalismusshow eine verblüffende und überwältigende Erfahrung machen, die sich für immer in Ihr Gedächtnis einprägen wird.

Italiano :

Lo straordinario illusionista Léo Brière, campione francese di magia nel 2019 e Mandrake d’Or nel 2021, vi condurrà in un’esperienza travolgente e bluffante in un eccezionale spettacolo di mentalismo che lascerà un segno indelebile nella vostra mente.

Espanol :

El extraordinario ilusionista Léo Brière, Campeón de Francia de Magia en 2019 y Mandrágora de Oro en 2021, le hará vivir una experiencia farandulera y sobrecogedora en un espectáculo de mentalismo excepcional que dejará una huella imborrable en su mente.

