MAGIE MISSION GOLDFINGERS – L’ANTRE MAGIQUE Paris

MAGIE MISSION GOLDFINGERS Début : 2026-01-01 à 19:00. Tarif : – euros.

« Y’a un truc » ! Et pourtant vous ne verrez rien car c’est l’heure de la Mission Goldfingers ! Un « close-up magic show » où l’humour est présent grâce à la participation active du public. Plus vous vous approcherez et moins vous verrez ! Même à quelques centimètres de vos yeux, les tours de magie deviennent incroyables. Un mélange de missions impossibles exécutées de main de maître par ce talentueux magicien, dans une ambiance conviviale : découvrez en famille ce spectacle de close up avec Christian Gambin, membre du prestigieux Magic Circle of London. A savoir : Fondateur de L’Antre Magique, au cœur du 9e arrondissement de Paris, Christian Gambin magicien primé, compositeur, accompagne ses spectacles de ses propres compositions.Se présenter 15 minutes avant la séance. Le spectacle commence à l’heure précise. L’accès est impossible après la fermeture des portes. Merci de prendre vos dispositions en conséquence.

L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris 75