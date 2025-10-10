Magie Nicolas RIBS Stand up Magic Lèves

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Dans son one-man-show Stand up Magic, Nicolas présente une magie moderne et interactive. Aussi drôle que magique, vous passerez un moment inoubliable et fantastique.

Son expérience dans les plus grandes télévisions du monde lui permet de gérer le public avec aisance et vous permettra de vivre une expérience unique ! Demi-finaliste de l’émission “La France a un incroyable Talent“. ll est repéré par Arthur et intègre l’équipe de L’émission “ DIVERSION “ diffusée sur TF1 en prime time le samedi soir. Finaliste de America’s got Talent 2022 en direct devant 25 millions de téléspectateurs et Mandrake d’or dans l’émission les plus grands magiciens du monde . 18 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In his one-man show Stand up Magic, Nicolas presents modern, interactive magic. As funny as it is magical, you’ll have a fantastic, unforgettable time.

German :

In seiner Ein-Mann-Show Stand up Magic präsentiert Nicolas eine moderne und interaktive Zauberei. Sowohl lustig als auch magisch, werden Sie einen unvergesslichen und fantastischen Moment verbringen.

Italiano :

Nel suo one-man show Stand up Magic, Nicolas presenta una magia moderna e interattiva. Divertente quanto magico, vi farà trascorrere un momento fantastico e indimenticabile.

Espanol :

En su espectáculo unipersonal Stand up Magic, Nicolas presenta magia moderna e interactiva. Tan divertido como mágico, pasará un rato fantástico e inolvidable.

