MAGIE NOIRE RESIDENCE W/JOSEPHA Montpellier

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Nouvelle résidence 2026 x Café Tropisme

Magie Noire prend possession du Café Tropisme un Samedi par mois de 16h à 23h système son audiophile (TSI soundsystem) & scène immersive. Première édition Samedi 7 Mars dès 16h!

Josépha est DJ résidente au sein du collectif bordelais HeavyDance, où elle a fait ses débuts début 2024. Collectionneuse de vinyles allant du downtempo à la house progressive et la minimal, elle définit son univers par une grande diversité de styles.

Après une année passée à Barcelone, elle y découvre une scène dynamique et en constante évolution, qui lui permet de trouver sa place et de se produire dans plusieurs clubs emblématiques tels que Red58, LAUT ou 303. Cette première immersion lui ouvre également les portes de clubs en France, notamment IBOAT à Bordeaux et Nodd Club à Paris.

+ Thomas Schmitt & Dask (Magie Noire)

16h-23h

English :

New 2026 x Café Tropisme residency

Magie Noire takes over Café Tropisme one Saturday a month from 4pm to 11pm: audiophile sound system (TSI soundsystem) & immersive stage. First edition Saturday, March 7 from 4pm!

