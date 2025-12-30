MAGIE POUR LES TOUT PETITS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

MAGIE POUR LES TOUT PETITS Début : 2026-02-18 à 10:30. Tarif : – euros.

Grâce à Magie, Thibaut offre l’opportunité aux enfants de devenir le temps d’un instant, magiciens en herbe ! De l’apparition de colombes à la fameuse disparition de lapin, tout comme des inventions magiques plus extraordinaires les unes que les autres, c’est ce que le magicien offrira aux jeunes spectateurs. Un spectacle qui restera gravé dans la mémoire des jeunes spectateurs : dynamique mais surtout participatif, adapté à tous ! Le tout présenté d’une façon originale, humoristique et… Magique ! Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire apparaître des colombes ? De faire voler des tables ? Un spectacle très visuel !

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29