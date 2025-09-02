Magie « Swami » Théâtre Louis Jouvet Rethel

Magicien et fakir, Rémy Berthier trouve devant nous un refuge derrière un casque de réalité virtuelle. Mais peu à peu quelque chose se dérègle… Chacun équipés d’un casque de réalité virtuelle, nous ne sommes pas depuis nos sièges de simples témoins parfois nous voyons à travers les yeux du magicien, parfois nous nous retrouvons sur scène, et, à certains moments, nous retirons nos casques pour assister aux événements en vrai Pourtant, ce qui se passe alors sous nos yeux n’est pas toujours vraisemblable. Où s’arrête l’illusion ? Où commence la magie ? Peut-on manipuler le réel sans qu’il finisse par nous échapper ? A partir de 13 ans

Théâtre Louis Jouvet 16 rue Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

English :

Magician and fakir, Rémy Berthier finds refuge behind a virtual reality helmet. But little by little, something goes wrong? Each of us is equipped with a virtual reality headset, and we are not simply witnesses from our seats: sometimes we see through the magician?s eyes, sometimes we find ourselves on stage, and, at certain moments, we remove our helmets to witness the events « for real ». However, what happens before our very eyes is not always plausible. Where does illusion end? Where does the magic begin? Can we manipulate reality without letting it slip away? Ages 13 and up

German :

Der Zauberer und Fakir Rémy Berthier findet vor uns Zuflucht hinter einem Virtual-Reality-Helm. Aber nach und nach gerät etwas aus dem Gleichgewicht? Wir sind nicht nur Zeugen: Manchmal sehen wir durch die Augen des Zauberers, manchmal befinden wir uns auf der Bühne, und in manchen Momenten nehmen wir die Helme ab, um das Geschehen « in echt » zu erleben. Doch was sich vor unseren Augen abspielt, ist nicht immer wahrscheinlich. Wo hört die Illusion auf? Wo beginnt die Magie? Kann man die Realität manipulieren, ohne dass sie uns entgleitet? Ab 13 Jahren

Italiano :

Mago e fachiro, Rémy Berthier si rifugia dietro un casco per la realtà virtuale. Ma a poco a poco qualcosa va storto? Ognuno di noi è dotato di una cuffia per la realtà virtuale, quindi non siamo semplici testimoni dalla nostra poltrona: a volte vediamo attraverso gli occhi del mago, a volte ci troviamo sul palcoscenico, e in alcuni momenti ci togliamo il casco per assistere agli eventi « per davvero ». Tuttavia, ciò che accade davanti ai nostri occhi non è sempre plausibile. Dove finisce l’illusione? Dove inizia la magia? Possiamo manipolare la realtà senza che questa ci sfugga? Dai 13 anni in su

Espanol :

Mago y faquir, Rémy Berthier se refugia tras un casco de realidad virtual. Pero, poco a poco, ¿algo va mal? Cada uno de nosotros está equipado con un casco de realidad virtual, y no somos simples testigos desde nuestros asientos: a veces vemos a través de los ojos del mago, a veces nos encontramos en el escenario, y en determinados momentos nos quitamos el casco para presenciar los acontecimientos « de verdad ». Sin embargo, lo que ocurre ante nuestros ojos no siempre es verosímil. ¿Dónde acaba la ilusión? ¿Dónde empieza la magia? ¿Podemos manipular la realidad sin que se nos escape? A partir de 13 años

