Magie / Théâtre d’objets Radio 2000 Opus 2 Amiens

Chemin(s) en forme de femme Estelle Meyer & Margaux Eskenazi.

Niquer la fatalité est le récit de la construction d’une jeune femme, Estelle Meyer, avec en creux la protection et le regard de la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi.

Niké , en grec, ça veut dire la victoire. C’est une déesse. En parcourant les grandes étapes de la construction d’un être, ce spectacle traverse différentes questions comment être femme est transmis par la famille et la société ? Comment devenir libre de son destin, et échapper à toute prédestination ? Comment niquer réellement la fatalité ? Dans ce dialogue d’amour avec une Gisèle Halimi morte et vivante à la fois, réelle et pourtant rêvée, un chemin de confidences et de révoltes s’ouvre pour réinventer ce que c’est que d’être vivant.

Après le spectacle, sur des rythmes brésiliens, venez danser en cercle ou en toute liberté avec Lady Janes ! Porté par un groupe 100% féminin, laissez-vous entraîner au son de musiques traditionnelles ou de compositions originales, à écouter ou à entonner tous ensemble.

Mardi 3 mars à 19h30. Durée 1h45. A partir de 12 ans.

Nomination Molière du seul.e en scène.

Conception, écriture, interprétation Estelle Meyer + Mise en scène & dramaturgie Margaux Eskenazi + Composition musicale Estelle Meyer, Grégoire Letouvet, Pierre Demange.

En partenariat avec le festival les Janes dans la place et la Briqueterie.

English :

Chemin(s) en forme de femme Estelle Meyer & Margaux Eskenazi.

Niquer la fatalité is the story of the construction of a young woman, Estelle Meyer, under the watchful eye of the famous feminist lawyer Gisèle Halimi.

In Greek, Niké means victory. She is a goddess. This show takes us through the major stages in the construction of a human being, addressing a number of questions: how is being a woman transmitted by family and society? How does one become free of destiny and escape predestination? How do you truly deny fate? In this loving dialogue with a Gisèle Halimi who is dead and alive at the same time, real and yet dreamt of, a path of confidences and rebellion opens up to reinvent what it is to be alive.

After the show, dance to Brazilian rhythms, in a circle or on your own, with Lady Janes! Performed by a 100% all-female group, let yourself be carried away by the sound of traditional music or original compositions, to be listened to or sung along to.

Tuesday, March 3, 7.30pm. Duration 1h45. Ages 12 and up.

Nominated for the Molière du seul.e en scène.

Conceived, written and performed by Estelle Meyer + Directed & dramaturgy by Margaux Eskenazi + Musical composition by Estelle Meyer, Grégoire Letouvet, Pierre Demange.

In partnership with the les Janes dans la place festival and La Briqueterie.

German :

Weg(e) in Form einer Frau Estelle Meyer & Margaux Eskenazi.

Niquer la fatalité ist die Geschichte des Aufbaus einer jungen Frau, Estelle Meyer, mit dem Schutz und dem Blick der berühmten feministischen Anwältin Gisèle Halimi im Hintergrund.

Niké ist griechisch und bedeutet Sieg. Sie ist eine Göttin. Indem sie die großen Etappen des Aufbaus eines Wesens durchläuft, durchquert diese Aufführung verschiedene Fragen: Wie wird das Frau-Sein von der Familie und der Gesellschaft vermittelt? Wie wird man frei in seinem Schicksal und entgeht jeder Vorbestimmung? Wie kann man das Schicksal wirklich negieren? In diesem Liebesdialog mit einer Gisèle Halimi, die gleichzeitig tot und lebendig, real und doch geträumt ist, öffnet sich ein Weg der Vertraulichkeit und der Revolte, um neu zu erfinden, was es bedeutet, lebendig zu sein.

Nach der Vorstellung können Sie zu brasilianischen Rhythmen im Kreis oder ganz frei mit Lady Janes tanzen! Getragen von einer 100% weiblichen Gruppe, lassen Sie sich von den Klängen traditioneller Musik oder Originalkompositionen mitreißen, die Sie sich anhören oder alle zusammen anstimmen können.

Dienstag, 3. März um 19.30 Uhr. Dauer 1 Stunde 45 Minuten. Ab 12 Jahren.

Nominierung Molière du seul.e en scène.

Konzeption, Schreiben, Interpretation Estelle Meyer + Regie & Dramaturgie Margaux Eskenazi + Musikalische Komposition Estelle Meyer, Grégoire Letouvet, Pierre Demange.

In Partnerschaft mit dem Festival les Janes dans la place und der Briqueterie.

Italiano :

Chemin(s) en forme de femme Estelle Meyer & Margaux Eskenazi.

Niquer la fatalité è la storia della crescita di una giovane donna, Estelle Meyer, sotto l’occhio vigile della famosa avvocatessa femminista Gisèle Halimi.

In greco, Niké significa vittoria. È una dea. Ripercorrendo le tappe principali della costruzione di un essere, questo spettacolo esplora diverse domande: come viene trasmesso l’essere donna dalla famiglia e dalla società? Come ci si libera dal destino e si sfugge alla predestinazione? Come si fa a negare davvero il destino? In questo dialogo d’amore con una Gisèle Halimi morta e viva allo stesso tempo, reale eppure sognata, si apre un percorso di confidenze e ribellioni per reinventare cosa significa essere vivi.

Dopo lo spettacolo, ballate i ritmi brasiliani, in cerchio o da soli con le Lady Janes! Guidati da un gruppo tutto al femminile, lasciatevi trasportare dai suoni della musica tradizionale o delle composizioni originali, da ascoltare o cantare insieme.

Martedì 3 marzo alle 19.30. Durata: 1 ora e 45 minuti. Dai 12 anni in su.

Candidato al Molière du seul.e en scène.

Ideato, scritto e interpretato da Estelle Meyer + Regia e scrittura di Margaux Eskenazi + Musiche di Estelle Meyer, Grégoire Letouvet e Pierre Demange.

In collaborazione con il festival les Janes dans la place e la Briqueterie.

Espanol :

Chemin(s) en forme de femme Estelle Meyer & Margaux Eskenazi.

Niquer la fatalité es la historia de la evolución de una joven, Estelle Meyer, bajo la atenta mirada de la famosa abogada feminista Gisèle Halimi.

En griego, Niké significa victoria. Es una diosa. Al recorrer las grandes etapas de la construcción de un ser, este espectáculo explora diversas cuestiones: ¿cómo se transmite el ser mujer por la familia y la sociedad? ¿Cómo liberarse del destino y escapar a la predestinación? ¿Cómo negar realmente el destino? En este diálogo de amor con una Gisèle Halimi muerta y viva a la vez, real y sin embargo soñada, se abre un camino de confidencias y rebeldías para reinventar lo que es estar vivo.

Después del espectáculo, baile al ritmo brasileño, en círculo o en solitario, con Lady Janes Dirigido por un grupo exclusivamente femenino, déjese llevar por los sonidos de la música tradicional o las composiciones originales, para escucharlas o cantarlas.

Martes 3 de marzo a las 19.30 h. Duración: 1 h 45 min. A partir de 12 años.

Nominado al Molière du seul.e en scène.

Ideado, escrito e interpretado por Estelle Meyer + Dirigido y escrito por Margaux Eskenazi + Música de Estelle Meyer, Grégoire Letouvet y Pierre Demange.

En colaboración con el festival les Janes dans la place y la Briqueterie.

