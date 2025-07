Magie, ventriloquie, chansons avec Nadine et Jacky n’oublie pas mon soulier ! Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Magie, ventriloquie, chansons avec Nadine et Jacky n’oublie pas mon soulier !

Lundi 29 décembre 2025 de 14h30 à 15h20.

Mardi 30 décembre 2025 de 14h30 à 15h30.

Vendredi 2 janvier 2026 de 14h30 à 15h20. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Début : Vendredi 2025-12-29 14:30:00

fin : 2026-01-02 15:20:00

2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Spectacle jeune public présenté par la compagnie les CrapulesEnfants

Que de chaussures au pied du sapin…



Il y a en a de toutes tailles, de toutes formes, des enfants jusqu’aux grands parents, des plus petits pieds aux plus gros on dirait la maison d’un cordonnier !

Tout le monde, même les animaux, a déposé ses souliers devant la cheminée ; tout le monde, sauf Jacky…



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Young audience show presented by the Crapules company

Aufführung für junges Publikum, präsentiert von der Compagnie les Crapules

Spettacolo per un pubblico giovane presentato dalla compagnia les Crapules

Espectáculo para público joven presentado por la compañía les Crapules

