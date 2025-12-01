Magie, ventriloquie, chansons avec Nadine et Jacky n’oublie pas mon soulier ! Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Lundi 22 décembre 2025 de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Spectacle jeune public présenté par la compagnie les CrapulesEnfants

Que de chaussures au pied du sapin…



Il y a en a de toutes tailles, de toutes formes, des enfants jusqu’aux grands parents, des plus petits pieds aux plus gros on dirait la maison d’un cordonnier !

Tout le monde, même les animaux, a déposé ses souliers devant la cheminée ; tout le monde, sauf Jacky…



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

Young audience show presented by the Crapules company

Aufführung für junges Publikum, präsentiert von der Compagnie les Crapules

Spettacolo per un pubblico giovane presentato dalla compagnia les Crapules

Espectáculo para público joven presentado por la compañía les Crapules

