Magie, ventriloquie, chansons avec Nadine et Jacky n’oublie pas mon soulier ! Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Magie, ventriloquie, chansons avec Nadine et Jacky n’oublie pas mon soulier !
Lundi 22 décembre 2025 de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Spectacle jeune public présenté par la compagnie les CrapulesEnfants
Que de chaussures au pied du sapin…
Il y a en a de toutes tailles, de toutes formes, des enfants jusqu’aux grands parents, des plus petits pieds aux plus gros on dirait la maison d’un cordonnier !
Tout le monde, même les animaux, a déposé ses souliers devant la cheminée ; tout le monde, sauf Jacky…
Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
English :
Young audience show presented by the Crapules company
German :
Aufführung für junges Publikum, präsentiert von der Compagnie les Crapules
Italiano :
Spettacolo per un pubblico giovane presentato dalla compagnia les Crapules
Espanol :
Espectáculo para público joven presentado por la compañía les Crapules
L’événement Magie, ventriloquie, chansons avec Nadine et Jacky n’oublie pas mon soulier ! Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille