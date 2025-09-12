Magie visuelle Faces à Face Chartres

Magie visuelle Faces à Face Chartres mardi 13 janvier 2026.

Magie visuelle Faces à Face

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Début : Mardi 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13 15:30:00

2026-01-13

Dans un décor composé de cubes géants, le comédien-circassien Matthieu Villatelle joue avec les lois de la physique en défiant gravité, équilibre et volumes. Les enfants découvrent ainsi les sciences de façon ludique, magique et poétique, entre émerveillement et imagination.

Ces cubes s’animent, changent de forme, de couleur et d’équilibre, tout en interagissant avec l’artiste qui transforme l’espace. Inspirée du cube de Soma, cette scénographie surprend, stimule la créativité et maintient la curiosité des jeunes spectateurs. À 10h à partir de 3 ans ; à 14h30 à partir de 7 ans. Par la Compagnie du Faro. Un temps dédié à l’exploration sera proposé à l’issue de la représentation. 5 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

In a set of giant cubes, actor-circus-artist Matthieu Villatelle plays with the laws of physics, defying gravity, balance and volume. Children discover science in a playful, magical and poetic way, combining wonder and imagination.

German :

In einem Bühnenbild aus riesigen Würfeln spielt der Zirkusschauspieler Matthieu Villatelle mit den Gesetzen der Physik, indem er Schwerkraft, Gleichgewicht und Volumen herausfordert. So entdecken die Kinder die Wissenschaft auf spielerische, magische und poetische Weise, zwischen Staunen und Fantasi

Italiano :

Su uno sfondo di cubi giganti, l’attore-circense Matthieu Villatelle gioca con le leggi della fisica, sfidando la gravità, l’equilibrio e il volume. I bambini scopriranno la scienza in un modo giocoso, magico e poetico, pieno di meraviglia e immaginazione.

Espanol :

Con cubos gigantes como telón de fondo, el actor y artista de circo Matthieu Villatelle juega con las leyes de la física, desafiando la gravedad, el equilibrio y el volumen. Los niños descubrirán la ciencia de una forma lúdica, mágica y poética, llena de asombro e imaginación.

