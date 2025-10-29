MAGIK ALLAUCH WEEN Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

MAGIK ALLAUCH WEEN Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch mercredi 29 octobre 2025.

MAGIK ALLAUCH WEEN

Mercredi 29 octobre 2025.

La Ville d’Allauch et Les Magiciens du Garlaban vous invitent à fêter Allauch-Ween le mercredi 29 octobre 2025.

Passez une journée festive autour de nombreuses animations magiques, prévoyez vos plus beaux déguisements !



Au programme



➡️ à 10h30 Spectacle jeune public à l’espace François Mitterrand

tarif unique 7€



➡️ De 14h à 17h à l’espace François Mitterrand

« Après-midi ludique «

Animations, magie, Illusions, maquillages, offerts par la Ville d’Allauch

Entrée libre



➡️à 20h30 à l’espace Robert Ollive

« Gala du Magik Allauch’ween »

Tarif unique 15 €



Infos et réservations:

Arthur: 06 09 03 18 50 / Céline: 06 71 56 14 05

magiciens.garlaban@gmail.com

www.lesmagiciensdugarlaban.fr/festival. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Magik Allauch Ween , 5ème édition du festival de magie d’Allauch ️

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

